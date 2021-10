Clemenceau SYLVAIN

Autonome, rigoureux, pragmatique et surtout de grandes aptitudes créatives, sont des qualités indispensables pour travailler dans l'industrie.



Quinze ans de pratique au sein des différents services de la Société Italcementi-Group, ainsi que mon passage (pendant 4 ans) au sein du Bureau Technique Process (section laboratoire) chez CRMA (Groupe Air France), m’ont apporté un savoir faire très varié.



Au delà du milieu professionnel, il y a également mes années de membres au sein de la Jeune Chambre Economique. Les responsabilités prises au sein de ce mouvement, m’ont permis de grandir et de murir.



Aujourd’hui, je mets à profit ces années d’expériences professionnelles et associatives, pour prendre des initiatives opérationnelles concrètes, affronter des objectifs, faire face à des aléas, le tout dans un nouveau secteur professionnel, la fibre optique chez IXBlue.



Aujourd’hui je souhaite mettre à profit ces années d’expériences professionnelles et associatives, pour prendre des initiatives opérationnelles concrètes, affronter des objectifs, faire face à des aléas, le tout dans un nouveau secteur professionnel.



Mes compétences :

BTP

Management

Bâtiment

Chimie des matériaux

Animation de formations

Théâtre

Diffractométrie des rayons X