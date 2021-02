Clément CARRIER

Après un cursus de formation technique (électronique et régie de spectacle) j'ai pu, au travers de multiples expériences, découvrir les différentes facettes des domaines du spectacle (du théâtre à la pyrotechnie en passant par la musique) et de l'événementiel. Cela m'a permis de me constituer une connaissance riche des différents domaines techniques, vidéo, son, lumière, accroche, ainsi que les cadres règlementaires correspondants.

Je souhaite désormais m'installer en Bretagne (rapprochement familial), je suis donc ouvert à toute proposition dans les domaines de l'intégration audiovisuelle, du contrôle règlementaire, de la prévention des risques ou encore de la maintenance électrotechnique/électronique.