Clément COMTE

Issu d'une formation en génie informatique, je travaille au sein de Teamsquare en tant que consultant technique. De nature curieuse et auto-didacte, j'aime me former à de nouvelles technologies et langages. Je sais être autonome et prendre des initiatives.

L'essentiel de ma mission consiste à développer et réaliser différentes applications autour de la plateforme Microsoft Office Project Server 2007/2010. J'interviens également de manière ponctuelle auprès de nos clients afin de leur apporter un support technique lors de l'installation/migration de serveurs.



- Développement de solution SharePoint pour Microsoft Office Project Server 2007/2010

- Installation & administration WSS 3.0 et SharePoint 2007/2010

- Développement d'Add-in pour Microsoft Visio 2007 (VSTO), Project Pro 2007 (COM Add-in)

- Réalisation de documentation



Compétences



Technologies

----------------------------------------------

.net, C# 3.5, ASP.net, Linq (Linq to SQL), T-SQL, Java, VB6, PHP

SGBD : SQL Server 2005/2008

Office : VSTO 2005, VBA

Web: HTML, CSS, Javasript (jQuery)

Modélisation: UML





Système

----------------------------------------------

- Microsoft Hyper-V

- Windows XP, Vista, 7

- Windows Server 2003/2008/2008 R2

- SQL Server 2005/2008/2008 R2

- Active Directory

- IIS 6/7

- Unix



Bureautique : Suite Office

IDE : Visual Studio 2008/2010, Eclipse



