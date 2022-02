Clément COMTE

Bonjour,



Je suis actuellement concepteur et animateur de FOAD pour la Direction Régionale du Service Médicale d'ïle de France.



Ma passion pour les jeux vidéo ainsi que mon expérience professionnelle en tant que concepteur de Serious Game m'ont permis d'avoir des connaissances utiles pour conseiller les démarches de développement de formations à distances (EDF, SNCF).



Diplômé d'un master de psychologie cognitive appliquée aux apprentissages, mes compétences professionnelles recouvrent ainsi le e-learning, l’ergonomie cognitive, l’optimisation des systèmes d’information, l’ingénierie de la formation ou encore l’édition éducative.



Mes compétences en ingénierie pédagogique sont les suivantes :

- Définir des objectifs pédagogiques

- Rédiger un story-board (scénarisation et séquençage de l’apprentissage)

- Elaborer des outils éducatifs ergonomiques et pédagogiques



Et en ergonomie cognitive :

-Evaluer un site web (évaluation experte, recueil de données auprès d'utilisateurs)

-Recommandations pour concevoir un site web ergonomique

-Analyses statistiques



Discipline souvent méconnue, la Psychologie cognitive constitue une réelle expertise dans le domaine de l'apprentissage et de l'ergonomie; ses atouts ne sont pas négligeables et les compétences et savoirs qu'elle offre sont un réel avantage pour les secteurs de la formation.



Viadeo est pour moi un support de communication, j'aimerais avant tout développer des contacts avec des professionnels de ce milieu, chaque expérience professionnelle, chaque témoignage ou échange pouvant enrichir mon projet et ma construction professionnel.



Mes compétences :

Pédagogie

Formation professionnelle

Formation

Gestion de projet

Content Management System

Conseil

Management