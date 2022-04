Jean-Michel OLIFIRENKOFF

Consultant, j'interviens en France et à l'international sur des projets stratégiques.



En France, j'interviens en ingénierie de projet pour rendre plus efficiente la remontée de la valeur, et j'enseigne l'analyse de la donnée sur des cours de data science en Master 1 et 2.



A l'international, j'interviens en ingénierie sur des projets souvent financés par la Banque Mondiale, et j'accompagne les bailleurs dans le suivi MOA/MOE de leurs stratégies de passation des marchés.

J'interviens aussi comme consultant pour des cabinets internationaux sur la nouvelle réglementation de passation de marchés de la banque mondiale et sur la stratégie de passation de marché pour promouvoir le développement (PPSD).



Mes compétences :

Management