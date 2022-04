Fondateur de VERTUS dont les activités convergent autour du développement commercial des entreprises qui évoluent dans des environnements ultra-concurrentiels.



VERTUS a développé un concept unique au Nord de Paris dont l'objectif consiste à booster le chiffre d'affaires de ses Clients.



Didier LEPEZ est certifié expert APM (Association pour le Progrès du Management) dans le domaine de l'efficacité commerciale. Il conseille des dirigeants d'entreprises qui ont l'ambition de booster leurs activités.



Il a managé de grandes équipes commerciales (plus de 300 commerciaux) qui exercent sur des marchés à très fortes croissances.



Il sait entraîner et mobiliser des Femmes et des Hommes autour de projets de développement d'activités comme c'était le cas dans le 1er groupe de presse au nord de Paris : LA VOIX DU NORD.



Ex sportif de haut niveau, il aime la compétition et s'attache à dupliquer les valeurs du sport dans le monde du commerce. En 2014, Didier a réalisé une expédition de plus de 600 km en traineau à chiens dans le GRAND NORD !



Dans le cadre de son développement VertuS vient de créer une nouvelle société !

Il s'agit de VertuS Development basée à COURTRAI en BELGIQUE.



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing

Vente

Formation

Management