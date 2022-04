Jennifer LEPEZ

Après une expérience de 3 ans en tant qu’assistante chef de projet dans le domaine de la vente à distance, mon envie de découverte m’a amené dans le domaine de la grande distribution en 2010.



Je rentre chez Auchan Hyper en tant que chef de rayon sur les périmètres du textile enfant et bébé puis en 2012 en tant que manager commerce sur les périmètres Loisirs culture (Jouets, Sport, Ecolier Bureau, Maroquinerie, Librairie, Musique Vidéo, Jeux Vidéos, Presse). Je gère une équipe allant de 14 à 30 personnes selon les saisonnalités, les budgets et les achats des saisonniers ainsi qu’un compte d’exploitation de presque 11 millions d’euros soit plus de 50% du secteur Maison Loisirs. En mai 2016, je suis recrutée en direction de l’innovation pour occuper un poste de chef de projet pour Auchan Retail France.



Mes compétences aujourd'hui regroupent le commerce, la gestion, le management, l’humain et la gestion de projets, je suis mobile Nord.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion

Investissement

Management

Implication

Relations humaines

Formation

Vente

Achats

eCommerce