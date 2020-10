Clément COURTADE

Technicien en eau potable et assainissement, j'ai pour missions principales le suivi des différents chantiers et la maîtrise d'oeuvre des chantiers sur la ville de Thiers. J'ai participé à la mise en place de la régie des eaux de la ville de Thiers. Ayant obtenu dernièrement le concours d'ingénieur territorial, je souhaite évoluer.



Je suis à l'écoute d'opportunités sur la région Auvergne Rhône-Alpes et souhaite évoluer sur un poste d'ingénieur dans une collectivité.



Mes compétences :

CAO/DAO Autocad

Outils bureautique

Maîtrise de QGIS / CIRIL

Gestion de la relation client

Bases d'EPANET