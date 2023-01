Bonjour et bienvenue



Je m'appelle Clément DUTARTRE, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiant en deuxième année de DUT GEA à Nantes. Pour cette seconde année, j'ai décidé de me spécialiser dans l'option Gestion et Management des organisations (GMO).



La gestion d'entreprise, ainsi que l'élaboration d'un produit m'intéresse tout particulièrement. J'apprécie le travail d'équipe, la confrontation d'idée et l'entraide.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage dans le secteur de l'automobile, secteur pour lequel j'ai un intérêt très marqué.



Bonne visite



Mes compétences :

Calcul de coûts

Application de productivité sur Mac (Pages, Keynot

Bases en Droit commercial

Pack office (Windows et Mac)

Sphinx (logiciel de création d'études de marché)

Marketing

Imovie (Mac)

Cegid (logiciel comptable)

Management