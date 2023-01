Clément GEORGET

Je suis à la recherche d'un stage de 6 mois dans un pays anglophone à partir de juillet 2014.



Je pratique la voile sportive depuis plus de 10 ans. Après mes débuts sur Laser, j’ai eu le plaisir d’être entraîneur pour les plus jeunes et coéquipier lors de régates (au poste de N°1 sur l'équipage vainqueur de la Course Croisière Edhec 2013 sur Grand Surprise). J’ai fait le choix d’allier mon projet professionnel et ma passion pour la mer.



Actuellement en deuxième année à l’École Centrale Paris, je profite d'une formation d'ingénieur généraliste, ajoutant aux sciences fondamentales et techniques les sciences de l'entreprise. Cet apprentissage me permet d'acquérir des connaissances dans de multiples domaines auxquels sont confrontés les ingénieurs d'aujourd'hui.



Durant ma scolarité, j'ai fait le choix de m'investir dans la vie associative de l'école. J'ai pu ainsi prendre des responsabilités sur des projets qui me tiennent à cœur : événementiel sportif, compétition sportive et autres.



Le projet que je mène en ce moment est celui de partir faire une tour de l'atlantique à la voile en février 2015, afin d'apporter notre aide sur des projets humanitaires au Sénégal et en Guyane, en travaillant en parallèle avec l'IFREMER sur un projet scientifique.



Mes compétences :

SolidWorks

Microsoft Office

Travail en équipe