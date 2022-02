Clément GRENIER

Passionné par le monde du digital et du delivery dune manière générale, mon principal objectif est daccompagner les différentes équipes et organisations afin daméliorer lefficacité collective et opérationnelle en proposant des modes de travail qui soient adaptés au regard de chaque contexte, et ainsi sortir des situations de blocage en résolvant les problèmes pour atteindre les objectifs de lentreprise.



Toute transition étant délicate, je porte une attention particulière à la conduite du changement, la pédagogie et aux outils qui facilitent ladhésion des collaborateurs en privilégiant des approches de co-création qui permettent de créer de la cohésion et de la dynamique de groupe.



Issu du delivery, jai toujours gardé un pied dans lopérationnel et la technique ce qui me permet de comprendre lensemble des enjeux et problématiques sur lintégralité de lécosystème digtal et IT. Cela me permet également de faire le lien facilement entre différentes typologie de profils (techniques, fonctionnel, manager, ..) en travaillant sur la vulgarisation si nécessaire.



Jai également eu lopportunité de mener tout un ensemble de projets en Agile dans des contextes très diversifiés ce qui me permet de pouvoir partager différents retours dexpériences concrets, illustrer des propositions damélioration et ainsi mettre toute cette expérience au service de la transformation Agile des organisations.



Le partage de la connaissance étant pour moi lune des clés de la réussite, je nhésite pas à mener différents ateliers et formations pour accompagner et faire grandir les collaborateurs sur un sujet particulier, voir à jouer le rôle de coach auprès déquipes et au niveau de la direction lorsque souhaité.