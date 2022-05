Thierry TOUIN

Après une période de 7 années chez Infotel où j'ai pu faire mes premières armes dans le monde professionnel, notamment en travaillant pour l'office Européen des brevets, j'ai voulu découvrir une autre entreprise à taille humaine.

J'ai donc choisi SQLI pour son degré d'expertise en technologie du WEB.

Après une expérience en clientèle de 3 ans chez RTE, j'ai intégré la BU Entreprise 2.0.

Cette BU est spécialisée dans le domaine de l’ECM et plus particulièrement l’intégration des produits Liferay et Alfresco.







Mes compétences :

Liferay

J2ee

Java

AngularJS

Méthode agile