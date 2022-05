Pierre FAUVEL

Pour une entreprise innovante

Qui est sur un marché concurrentiel et changeant, et qui a compris que l’IT est une composante majeure de sa performance,

Je suis un manager et leader et coach de développements informatiques

Qui vais apporter un style de management et de leadership simple, engageant, responsable et pragmatique.

Contrairement à un chef de projet classique

J’ai aussi d'autres atouts

- une sensibilité à la conduite du changement et à la thérapie

- je suis membre actif de la communauté agile

- d’expert technique et d’architecte Java / J2EE / Cloud Google



Mes compétences :

Gestion de projets

Méthodes agiles

Scrum

Extreme programming

Lean Software Development

Kanban pour l'IT

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Conseil

Conception objet

Développement Java/JEE

architecture JEE

Training

Industrialisation

Frameworks

Kanban

Java

Architecture

Recrutement

Coaching

JEE

Audit

Gestion de projet

Agile