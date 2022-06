Claude AFFRE

Ingénieur généraliste de formation, j'ai assumé dans un premier temps des fonctions de responsable d'affaire dans un bureau d'études spécialisé en bâtiments tertiaires (centres commerciaux, hôtels, bureaux) sur des projets en France, à Taiwan et en Pologne.

De 2001 à 2006 je suis responsable de 2 centres de profit de 3 à 4 millions d'Euros de chiffre d'affaire chacun (ingénierie et Architecture).

Depuis 2007, J'occupe le poste de Directeur adjoint d'une société concevant et réalisant clef en main des bâtiments commerciaux et industriels.

J'ai développé notamment des contacts avec des agents immobiliers me permettant de proposer à des investisseurs de nombreux terrains destinés principalement au développement commercial et industriel, ainsi que du montage d'opérations, connaissant la plupart des acteurs commerciaux présents en Pologne.



Mes compétences :

Centres commerciaux

Promotion