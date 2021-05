Clément GUÉRIN (GUERIN)

Au sein de mon parcours réfléchi et professionnalisant, j'ai pu acquérir de multiples savoirs qu'un ingénieur travaux/études doit connaître et maîtriser pour assurer les 5 métiers de ce poste: Technicien - Manager - Commercial - Animateur de la qualité et de la prévention - Gestionnaire et garant du montage des budgets et de leurs suivis. Passionné et fort de ce savoir complet accumulé tout le long de mon cursus dans le domaine du BTP-GENIE CIVIL, je m'épanoui aujourd'hui dans la vie d'entreprise.

J'affectionne particulièrement ce beau et vieux métier qui entretient notre patrimoine. Ce sont avant tout, la haute technicité, la préparation, l'organisation, la dynamique collective, les chalenges à relever, la satisfaction de nos clients qui animent aujourd'hui ma fierté d'exercer cette profession utile à tous.



Compétences principales:

- Dimensionnements

- Etude de prix / Affaires

- Gestion de chantier: préparation - suivi - clôture



Type de travaux: Chaussées, aménagement urbain, VRD, terrassement, génie civil

- Chantiers publics: Etat, Conseil Départemental, collectivités locales

- Chantiers privés: En groupement solidaire ou conjoint, en lots séparés et en entreprise générale.



Préférences:

- Solutions gagnant-gagnant à favoriser pour nos clients

- Anticipation des besoins et proposition de solutions fiables pour le client et viables pour l'entreprise

- Mot d'ordre: Préparer - faire - contrôler

- Impliquer les salariés dans le respect des objectifs à atteindre



Cursus: Professionnalisant

- Ingénieur Génie civil ITII Pays de la Loire Centrale Nantes / Master professionnel TP GC avec spécialisation ossatures légères bois

- Licence professionnelle TP GC

- BTS Travaux publics

- Bac STI Génie Civil



Personnalité / Mes aptitudes:

- Ambitieux et persévérant

- Passionné et curieux du métier, très lucide.

- Méthodique et rigoureux dans mon travail

- Le goût d'entreprendre avec polyvalence et imagination

- Dynamique, chaleureux et disponible

- Intégration de la culture prévention



J'aime les responsabilités, fédérer mes collaborateurs et négocier avec mes clients et fournisseurs.



Une question ? N'hésitez pas à me contacter. Je me tiens à votre disposition et à votre écoute pour divers renseignements complémentaires.



Mes compétences :

RDM6 et eurocodes

AutoCAD

SAP Contrôle de Gestion

Robobat

SolidWorks

GANTT Project

MENSURA

Microsoft Office

SAP Production Planning