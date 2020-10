Clément LE DELLIOU

Actuellement en dernière année à l'IUT QLIO de Lorient, mon objectif professionnel est de devenir Ingénieur d'Affaire dans le secteur Industriel. Je souhaite travaillé à l'international et plus particulièrement dans un pays anglophone (Etats-Unis, Australie, Angleterre etc). Je suis ouvert à toute opportunité, proposition de contrat d'apprentissage pour ma poursuite d'étude en M1 et M2 qui s'effectueront en alternance.



Mes compétences :

Relations clients

Gestion de la production

Gestion des stocks

Gestion de projet

Logistique industrielle

Contrôle de gestion

Négociation

Management

Communication