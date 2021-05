Claire LE DELLIOU (LEBON)

Après 7 années au sein d'Ardaghgroup, j'ai choisi de quitter cette société pour découvrir de nouveaux horizons professionnels.

Je suis disponible pour un nouveau challenge de Responsable RH, une fonction dans la formation / gestion des carrières ou toutes autres opportunités liées de près ou de loin aux Ressources Humaines.



Je pense que mon expérience et mes connaissances acquises durant mes 20 ans d'expérience, associées à mon Master 2 en RH constituent les bases nécessaires pour pouvoir accèder à de telles fonctions.



Mes autres activités:



Membre de l'association des parents d'élèves, depuis septembre 2012 et parent délégué.

Gestion de l'entreprise artisanale de mon mari (couverture en chaume - 3 salariés) depuis septembre 1998.

Sauveteur Secouriste du Travail.

Permis A, B et côtier.



Mes compétences :

Droit du travail

Recrutement

Réseaux sociaux

Ressources humaines

Gestion des compétences

Formation

Droit social

Employment Law

Internal Communications

Payroll

SAP RH