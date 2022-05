Yoleine LE DELLIOU

Risk Manager de formation, curieuse du fonctionnement des choses et passionnée par la recherche de solutions au plus précis et efficace, j’exerce depuis 2009 au sein de Groupes internationaux (Accor puis Europ Assistance). Convaincue que le degré de performance et le dynamisme d’une entreprise passent aussi par la maîtrise de ses risques, qu’ils se révèlent d'ailleurs être des opportunités ou des menaces, j’ancre ma démarche sur une compréhension solide de l’articulation intrinsèque de l’organisation à travers ses enjeux, sa stratégie et son environnement. J’apprécie en cela le caractère transverse de mon métier, les challenges et la diversité des échanges qu’il implique, notamment avec les équipes opérationnelles, informatiques, de communication, juridiques, et les courtiers.



Mes compétences :

Plan de continuité d'activité