Clément LE ROY

De par mon diplôme (master 2 "Contrôle de Gestion et Système d'Information") et mon expérience, j'ai développé un bon esprit d'analyse et une technicité me permettant de répondre aux diverses demandes formulées: Production et analyse de tableaux de bord, élaboration des résultats de la comptabilité analytique, analyse des écarts par rapport à l'année N-1 (ou par rapport au budget), production de diverses études, réponses aux enquêtes...



De plus, fort d'une expérience dans les Systèmes d'Information, où jai participé au développement d'un ERP (Oracle R12), j'ai acquis des compétences sur l'utilisation et la mise en oeuvre d'un tel progiciel.



Je suis actuellement Contrôleur de Gestion à l'IFREMER (Centre Bretagne site de Plouzané).



Rigoureux et doté du sens de l'initiative, je pense être en mesure d'être une force de proposition.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Microsoft Office (Excel / Word / Powerpoint)

Systèmes d'information : ERP : SAP / Oracle / Business Objects...

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Gestion de projet

Contrôle de gestion achat

Contrôle de gestion environnemental

Contrôles anti-corruption SAPIN II