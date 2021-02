Clement MACHADO

AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE

Champ sur Drac (38560)



Couchage de papiers auto-adhésifs



Encadrement dune équipe de production

Contrôle de l'absentéisme, gestion du planning de l'équipe

Responsable du respect du règlement intérieur par mon équipe

Détecte, conseille, arbitre et gère les conflits

Veille au maintien du climat social et humain

Affecte les opérateurs aux postes de travail en fonction des aptitudes de chacun

Détecte et détermine les besoins de mon personnel en formation

Evalue les performances de l'équipe et de chacun des opérateurs

Responsable du respect des normes dhygiène, de sécurité et denvironnement de mon secteur

Fait toute proposition susceptible daméliorer les conditions de travail, dhygiène et de sécurité

Favorise la prévention des accidents du travail





08/93 à 03/94



S.I. LARGE VUE CRISSIER

Genève, SUISSE

Agent de Protection Rapprochée



Protection Rapprochée de son Altesse le SHEIK KALIFA BINH ZAYED AL NAHAYAN des EMIRATS ARABES UNIS et surveillance de sa propriété, Château de Maxilly (EVIAN-les-BAINS 74)





07/93



PROTECMO

Annemasse 74

Agent de Protection Rapprochée



Protection du Harem de lEMIR MAKTOUM des EMIRATS ARABES UNIS dans sa propriété du Domaine des Roches (Excenevex 74)



02/93 à 07/93



SOS Maîtres Chien

Romans sur Isère 26

Agent de Sécurité



12/92 à 02/93



SGED

Grenoble 38

Commerciale



02/92 à 12/92



Service National

Commissariat de Police de Mâcon 71



Rondes de jours comme de nuit

Interventions sur cambriolages

Arrestations

Services dOrdre dhommes politiques



- Pierre BEREGOVOY 1er Ministre

- Pierre JOXE Ministre de la Défense

- Georges SARRE Ministre des Transports



Grève des Routiers



Mes compétences :

Management