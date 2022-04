Clément NIESSEN

Diplômé de Mines Paris Tech depuis juin 2011, j'ai débuté ma carrière chez PSA avec comme mission d'étudier des améliorations de la performance logistique. Depuis début 2013, je m'occupe de la mise en application de ces améliorations avec comme objectif 4 M€ d'économies à fin 2014.



Après ces expériences en référentiel et projet, je souhaiterais occuper un poste opérationnel afin d'élargir mes compétences et ma vision du monde industriel.

De manière plus générale, je suis toujours prêt à apprendre et j'apprécie prendre des responsabilités et participer aux prises de décision.







Mes compétences :

Office

VBA

Project management

Résolution de problèmes

Amélioration de la productivité

Amélioration continue