Alexandre HAHN

Filière technique au lycée, école préparatoire puis Grande École d'Ingénieurs sont les étapes précédent le diplôme d'ingénieur centralien obtenu en 2009.



J'ai été très rapidement indépendant pour pouvoir me consacrer à mes études, ce qui s'est soldé par des résultats encourageants ouvrant les portes de divers écoles (Polytechnique, Centrale Paris, Lyon, Nantes, Lille et Marseille, Supélec, les Mines de Paris, Les ponts et chaussées, etc.) et j'ai choisi Centrale Paris car c'est l'école qui me paraissait la plus proche du monde de l'entreprise et de mes attentes.



Après avoir passé 1 mois et demi en ligne lors d'un stage opérateur, j'ai cherché un stage de fin d'études dans le monde de l'industrie pour gouter à une production exigeante dans un contexte social pas toujours évident. J'ai trouvé mon bonheur chez PSA. J'ai par la suite rejoint le groupe comme cadre en logistique opérationnel.



J'apprécie tout particulièrement ce poste; l'activité permanente, les challenges quotidiens ainsi que les objectifs a moyen et long termes sont pour moi une opportunité pour me développer en tant que cadre responsable et performant. Je me plais dans ce que je fais!



Mes compétences :

AMDEC/FMECA

Lean IT

Industrialisation

Approvisionnement

Automobile

Gestion de projet

CAO

Logistique

Production

Qualité

Avant projet

Management