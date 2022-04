Clément NOLLET

Madame, Monsieur,



Bonjour,



Je travaille pour la Sté Général Industries en tant que Directeur commercial.

Mon travail consiste à acheter et à vendre des matières thermoplastiques sur toute l'Europe.



Notre société est spécialisée dans le négoce des matières et déchets plastiques, des résines d’hydrocarbure et caoutchoucs, ainsi que dans la recherche de solutions innovantes et à forte valeur ajoutée pour les industriels de la transformation.



Nous faisons récupérer, régénérer et reconditionner certains matériaux réputés même difficiles parce que résistants à la réutilisation.





N'hésitez pas à me contacter pour toute vente ou recherche de matières plastiques post-industrielles, post-consumers ou même de DEEE .



Je ne manquerai pas de vous répondre dans les plus brefs délais.



Je suis à votre entière disposition,



Salutations.



Mes compétences :

Automobile

Commercial

Déchets

Extrusion

Plastiques

Recyclage

Valorisation