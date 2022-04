Je suis Responsable Technique (IT/DEV) et fondateur de la société "Mister Jekyll".



Mister Jekyll est une agence web belge créé en 2012, situé à Bruxelles. Cette agence crée des sites Internet responsive et des projets digitaux sur tous supports pour les PME et grandes entreprises. La société offre différents services : Web Design, Web Development, Web Strategy, Digital Communication, E-Projects, Web Consulting.



Mes compétences :

Scrum master

MySQL

PHP

Responsable informatique

Responsive design