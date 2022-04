Je m'appelle Clément Novotny, 24 ans, j'ai terminé mes années d'étude de graphisme publicitaire à l'EEGP sur Angers et je suis actuellement auto-entrepreneur.

Fan d'informatique (hardware comme software) et de jeux-vidéo rétro, ces passions me permettent d'étendre mes compétences en plus de mon domaine d'étude.

Vous pourrez trouver mes travaux sur mon site : http://c.novotny.free.fr/book.html



Mes compétences :

Design

Design Graphic

In design

Informatique

Jeux vidéo

Video