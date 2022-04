Clément OLCZAK

Issu d'un BAC STI Génie Mécanique en 2008, je me suis ensuite orienté vers une BTS MAI que j'ai obtenu 2 ans plus tard. Voulant approfondir mes connaissances et avoir des responsabilités dans ma future vie professionnelle, j'ai donc candidater au département Alternance de l'ENSIAME afin d'intégrer une école d'ingénieur me permettant d'alterner formation universitaire et mise en pratique sur le terrain avec un aspect humain bien présent. Durant 3 ans au sein de cette école et chez MCA ou j'ai effectué mon apprentissage, j'ai su m’intégrer parfaitement à l'entreprise. Je me suis construit une crédibilité qui m'a permit de faire plusieurs présentations auprès de personne importantes du groupe. J'ai su acquérir les exigences de l'entreprise en terme de relationnel, de management de personne. J'ai mis en place un système de management de la qualité dans l'atelier Mastic qui a ensuite été Benchmarké dans toutes l'usine. En somme, cette expérience achevée en août 2013 m'aura été très bénéfique pour mon enrichissement personnel et professionnel.

Aujourd'hui, je sais que le travail au service de la Fabrication me plait beaucoup, et j'aimerais en faire mon métier. Malgré cela, m’étant plusieurs fois éloigné sur le terrain de la Qualité ou du Process, je dois dire aussi que ce sont des domaines tout autant attrayant..



Mes compétences :

Business objects

Microsoft office

Unity

PL7 pro

VBA macro Excel

Bon relationnel

Créatif

Ponctuel

Rigoureux

Dynamique