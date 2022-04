Clément PALANCHON

Je suis titulaire d'un master "Santé Publique et Risques Environnementaux" obtenu au sein de l'Université Paris Descartes (en cohabilitation avec les Universités Paris Sud, Nancy 1 et l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique).



Cette formation, essentiellement axée sur l'évaluation de risques sanitaires, m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans les domaines de la santé publique, de l'environnement et de l'épidémiologie.



Le stage que j'ai effectué au sein de la Cire Lorraine-Alsace m'a beaucoup apporté. En effet, j'ai réalisé une évaluation d'impact sanitaire (EIS) de la pollution atmosphérique urbaine dans l'agglomération de Mulhouse, travail qui a été valorisé sous la forme d'une plaquette, disponible sur le site de l'Institut de Veille Sanitaire (http://www.invs.sante.fr/ ).