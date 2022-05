Je m'appelle Solenn REGNAULT, je suis pharmacien (promotion 2012 - Paris XI) et j'ai choisi de me spécialiser par l’intermédiaire d'un Master 2 « Santé Publique et Risques Environnementaux » en évaluation et gestion des risques sanitaires. Cette double formation m’a permis d’acquérir des connaissances polyvalentes, tant théoriques que pratiques, dans de nombreux domaines. Forte de ces connaissances et de mes nombreux stages je recherche à présent un poste en évaluation et gestion des risques sanitaires pour août 2012. Je vous invite donc à découvrir plus en détail ma formation et mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Santé

Évaluation des risques

Gestion des risques

Gestion de projets

Chef de projet

Environnement

HSE

Internet

Informatique

Pharmacien

Pharmacovigilance

QHSE