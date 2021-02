Juliette AMIRANOFF

Diplômée du Master 2 Droit des Créations Numériques de l'Université Paris 11, et du L.L.M Internet Law and Policy de l'Université de Strathclyde (Ecosse), je suis titulaire du Certificat Informatique et Internet (C2I 2), et maîtrise le pack Microsoft Office. Mes secteurs de prédilection sont les droits de la Propriété Intellectuelle, des NTIC, des données personnelles. Je possède des expériences en veille juridique et recherche, négociation contractuelle (droit anglais/droit français). Je parle couramment anglais et français, j'ai une maîtrise intermédiaire du russe et des notions d'hébreu.