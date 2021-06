Diplômé Master en géologie et environnement de luniversité Paris-Saclay (XI), et fort de plus de 10 ans dexpérience respectivement au sein des entreprises RSK Environnement et Setec, j'ai participé en tant que Maître d'œuvre et expert en dépollution sur de nombreux projets d'infrastructure, de réaménagement urbain et des études spécifiques de dépollution.



Freelance et expert auto-entrepreneur, je vous propose mon expertise dans l'ensemble du domain des sites et sols pollués, de la réalisation des études préliminaires (étude historique et documentaire, étude de vulnérabilité...), en passant par la phase de diagnostic à la supervision des travaux de dépollution (in-situ, ex-situ,...).



Un objectif: Répondre à vos besoins avec cohérence et pragmatisme;

La Qualité: Relecture et consultation d'un confrère dans le cadre de dossier complexe pour bénéficier d'un avis externe et vous garantir une expertise claire et cohérente;

La complémentarité: Des partenaires fiables et serieux - foreur - laboratoire - déconstruction - désamiantage - diagnostic déchet - diagnostic amiante



Je vous propose de visiter mon site internet en suivant le lien ci-dessous:

https://www.depollution-gestion.com/d%C3%A9pollutionyannickguigue



Yannick Guigue



Mes compétences :

Géothermie

Géologie

Hydrogéologie

Sites et sols pollués

Environnement