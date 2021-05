Alain HILAIRE

HILAIRE Alain : Le Vernay 69590 la Chapelle sur Coise & 38130 Echirolles ; 06 07 61 43 28 - valmyvernay3869@gmail.com



COMPETENCES : .Capacité d’adaptation à toutes nouvelles formes d’activité, assimilation de nouvelles techniques et gestion de nouveaux concepts plaçant l’Homme au centre du projet.



CARACTERISTIQUES : Créatif, proactif, adaptatif, patient, attentif, déterminé, intuitif, , équitable et loyal, doté d’un vrai enthousiasme, bon sens et empathie.



Centre d’intérêts : Engagement associatif et Chrétien; Lecture, ski, moto ; randonnée ; escalade



PARCOURS :

2013 à aujourd'hui : gérant sci Le Vernay et Management de projets innovants:

a) création d'une chaîne de nettoyage et assainissement self-service extérieur et intérieur 100 % autonome en énergie et nomade ( station - mini station - micro station - station individuelle) . En Incubation à Linksium (SATT) partenariat avec INP G - Concept et commandes + caractéristiques scientifiques brevetés

b) Création d'un modèle de rénovation énergétique avec financement par densification aérée avec réintroduction agriculture et biodiversité en ville

c) création de jeux tout public.

Engagement associatif environnemental



2005 – 2012 : Pdg. Sas Entr Bat - Lyon (15 pers, ca 1,45 M€) ;

1995 – 2004 : gérant Cab économiste coordinateur OPC et CSPS Carcassonne (6 pers, ca 450 K€) ;

1981 – 1994 : cond trx, dirtr trx puis D.G (89 - 94). Filiale groupe Fougerolle Avignon (75 pers, ca 11 M€)



ACTIVITES EXERCEES - EXPERIENCES ET VOLUMES ACQUIS



DEFINITION DE MARCHE & de valeur) : Echange concret juridique et technique avec l’Italie ; chantier d’étude avec l’Allemagne ; Chantiers de travaux avec l’éducation nationale (3) ; Définition de nouveau concept de centre de cure (3) ; logts adaptés au handicap ; définition d’un nouveau type de marché de village ; etc.



MONTAGE D’OPERATION : de 500 K€ à 5 M€ (Mapad ; PK ; centre d’accueil ; lgts ; brx) ; etc. de 5 M€ à 25 M€

(archives; ; université ; bâts collectifs ; autoroute ; etc.) ; Etudes descriptif quantitatif estimatif: de 25 K€ à 18 M€ (lgts; brx; centre com; Ehpad; Chai; etc.)



GESTION D’ENTREPRISE : personnel, financier, commercial, études, consultations, négociation, organisation, planification, coordination, exécution et parfait Achèvement, gestion décennale ;



Elaboration et Gestion des marchés : Planifier les développements de marchés existants et potentiels, déterminer les axes, appliquer et adapter les conditions de développements, suivis et perspectives ; adapter; veille des évolutions et nouveautés, analyse, synthèse.



Gestion du portefeuille client et fournisseur : stratégie globale de développement et sous-ensembles, mise en œuvre objective, évaluation, analyses et adaptions



Gestion du personnel : Organiser secteurs et tâches, organigramme global et par service ; adaptions aux besoins ;



Gestion administrative financière et comptable :prévisionnel budgétaire mensuel et annuel, objectifs intermédiaires et suivi; Mise en place outils et tableaux de suivis, administratif, financier, comptable, vérifications d'application, contrôle, animations.



Actions En tous les domaines

Anticiper. Arbitrages litiges, contentieux et autres.



Informations complémentaires : Label ECO ARTISAN ; Economiste et Opc TCE OPQTEC. ; Coordinateur sécurité santé niveau 1 ; Diplômé Eyrolles ; bonne connaissance word, exel, outlook



Mes compétences :

Compétences en management

Compétences organisationnelles

Compétences en création de valeur

Compétences en relationnel

Compétences en gestion