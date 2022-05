Me Tonin CABINET T&T

Le Cabinet d’avocats T&T Didier TONIN





Le Cabinet de Maître TONIN ( T&T ) est issu des activités du Cabinet de Conseil Juridique crée en 1934 et dirigé par Gaston GRECH auteur d'un « précis de l'arbitrage commercial » publié en 1964 , réactualisé et réédité en 1972.



Son cœur de métier en droit agricole est la défense des intervenants de la production et du négoce des produits agricoles par devant les tribunaux et les Cour d'appel, et la Chambre arbitrale de Paris en application de son règlement d'arbitrage introduit dans les clauses des contrats INCOGRAINS ou RUFRA.



Ses champs de compétences se sont diversifiés ;

-droit commercial,

droit du travail,

affaires familiales,

droit foncier et immobilier

droit des sociétés

droit international.



Le Cabinet enfin formalise des plaintes et assure la défense devant les juridictions pénales, tribunaux correctionnels et cour d'assises.