Adrien HERICHER

De tempérament entrepreneur et commercial, mon expérience professionnelle donne une polyvalence originale à mes compétences. Le challenge des projets innovants m'attire afin de repousser les limites imposés par les réalités économiques.

Toujours à l’affût, la découverte de l'inconnu m’enthousiasme tant sur le plan économique que sociale.





Le monde numérique nous offre une opportunité incroyable et unique: celle de pouvoir créer en collaboration constante et de liée des savoirs-faire diamétralement opposés afin de concrétiser ensemble de façon complémentaire.

Bonne visite de mon profil.



Mes compétences :

Prospection / Identification

Développement durable

Animation de réseau

Recherche de financement

Entreprenariat des jeunes

Partenariat public privé

Écoconception

Développement économique

Evénementiel/

Création d'entreprise

créateur de concept évenementiel

Entrepreneur

Création

Innovation

Distribution

Ecologie

Informatique