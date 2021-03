Djamila TOUABET

Je suis membre de la fédération international des droits d'handicapés au Canada en tant que journaliste specialisée dans l'handicap;- Adjointe à la Coordination MAGHREB ET MOYEN ORIENT

- Chargée des relations avec les Médias à la Coordination Générale

je suis journaliste specialisé dans l'handicap et chargé de la communication pour l'association des IMC de setif ville de l'est algerien.

Je prepare la creation d'une agence de communication qui donnera naissance a un reseau de communication dans le domaine de l'handicap,son but est de creer un espace de d'information et de sensibilisation dans ce domaine.

les moyen utilisés la presse ecrite(magazine,site et forum)et audiovisuel pour atteindre toute la population et sortir les personne en situation d'handicap de leur isolation

mon projet dans le monde arabe est rare voir inexistant , dans mon pays il est unique et mon voeux le plus cher est de creer un reseau international pour profiter de l'echange d'information qui va aider a l'evolution de la prise en charge des personnes handicapés pour les guider et les aider a devenir autonome

Avant la creation de l'agence et avec des moyen minime le domaine mediatique m'a permis de donné un nouvel elan au projet education pour tous d'handicap international avec les associations algerienne ,faire la couverture mediatique du projet en encourageant les associations participante a ce projet leur a donner un souffle nouveau pour pouvoir faire le maximum .

C'est pour cela que je tien beaucoup a la realisation de ce projet tres important



Mes compétences :

Communication

Très Grande Humanité & Intuition Relationnelle

