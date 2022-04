Clément PANASSIE

Ingénieur junior issu d'une formation Systèmes et Microsystèmes Embarqués (IUP / Master 2) à Toulouse j'ai travaillé chez Alyotech durant 2 ans. Le groupe Alyotech est spécialisé dans deux branches d'activité : le Conseil en Technologies et le Conseil & Systèmes d'Information. Mon poste correspondait à la branche CT et plus précisément à la testabilité.

Les centres de compétences suivants ont fait partie de mon quotidien durant ces deux années qui m'ont beaucoup appris : les systèmes et logiciels embarqués, la testabilité et les moyens d'essais et bancs de test.



De plus ayant une attirance pour l’enseignement j’ai également été professeur chez Acadomia durant l’année scolaire 2017-2018. Ce poste m’a permis d’enrichir mes compétences, notamment la pédagogie, la rigueur dans la préparation des cours, la communication et l’adaptabilité avec des étudiants. Je souhaite cependant aujourd’hui revenir vers un poste d’ingénieur à temps plein. En effet j’apprécie aussi bien l’aspect technique des projets ainsi que le travail en équipe et la rigueur nécessaire notamment pour la documentation. Le challenge de mener un projet à bien en respectant toutes les exigences m’est nécessaire pour m’épanouir.



J’ai acquis, durant mon cursus scolaire, des connaissances en systèmes électroniques embarqués, en informatique industrielle (programmation de cartes, microcontrôleurs et FPGA) ainsi qu’en développement logiciels de plus haut niveau (programmation objet et IHM en Java, C++ et Labview).



Deux stages, dont un à l’étranger (Oulu en Finlande), m’ont appris à m’adapter à un environnement de travail industriel. Motivé, curieux et dynamique, je sais chercher et mettre en pratique les connaissances nécessaires afin de répondre rapidement à toutes les situations. Lors de ces stages et des nombreux travaux pratiques réalisés au cours de ma formation, j’ai appris à analyser un problème et à mettre en pratique les solutions de manière efficace.

Au cours de ma dernière année universitaire, j’ai effectué un Projet de Grande Envergure en collaboration avec l’entreprise Intel. Ce projet professionnalisant m’a permis d’utiliser mes compétences techniques sur des travaux industriels et d’avoir une vision claire du rôle d’un ingénieur dans les projets.



D’autre part, grâce aux diverses expériences au sein d’une association communale depuis 6 ans, «La Sauce» de Sainte Foy d’Aigrefeuille, j’ai acquis l’autonomie et la rigueur. Cela m’a également permis de développer une grande sociabilité, qui s’exprime lors de travaux en équipe ou encore pendant le déroulement événements organisé par mon association.



Mes compétences :

Labview

VHDL

Electronique numérique et analogique

Matlab Simulink

UML

C

C++

Réponse aux appels d'offres

Pédagogie

Prise de parole

Animation de réunions

Enseignement

Cycle en V

Compte-rendu

Communication