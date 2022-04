Je viens tout juste de rentrer de Nouvelle-Zélande ou j’y ai vécu plus de deux ans et où j’ai pu travailler et développer mes compétences dans l'industrie cinématographique avec des positions différentes telles que le monteur vidéo, assistant monteur ainsi qu’assistant de production.



Mes compétences :

Adobe Premiere

Final Cut Pro

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

DCP

Avid media composer

Gestion de la production

Montage vidéo