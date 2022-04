Clément PÂRIS

Bonjour,

Après des années comme graphiste / illustrateur pour divers sociétés, je me suis reconverti et obtenu un CAP de menuisier, agenceur. En parallèle je Shape et glass des planches de surf et ai créé la marque Sailor Surfboards que je continu a développer.



J'ai une expérience de 4 ans en menuiserie (atelier et pose) et me lance dorénavant en indépendant.



Pose de mobilier et menuiserie pour les particuliers et professionnels, agencement de magasins, création et conception de meubles, services de pose pour la création et rénovation de vos espaces intérieurs, je vous accompagne personnellement dans votre projet.



Mes compétences :

Conception graphique

Dessin

Illustrateur

Graphiste

shaper

WebDesign

Intégrateur web