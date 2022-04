Clément PASCALON

Co-fondateur de l'entreprise Akeros. Aujourd'hui Président et directeur commercial de l'entreprise. On a toujours dit de moi que j'étais une personne pleine d'entrain, de dynamisme et de bonne volonté. J'ai toujours aimé mener au bout les projets en lesquels je voyais du potentiel et de l'intérêt. J'aime le goût de la chose bien faite et je suis fier de pouvoir partager cette vision des choses dans les projets que je mène.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Négociation commerciale

Traduction espagnol français

Traduction anglais français

Dynamique

Veille concurrentielle

Veille commerciale

Vente B2B