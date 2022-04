Clément PATERNOSTER

Doté d'excellentes connaissances linguistiques en Anglais et en Espagnol, je valorise les codes culturels dans le commerce international. Passionné par les relations humaines et commerciales, j'apprécie tout particulièrement la rencontre clients lors de tournées commerciales.



Mes nombreuses années d'expériences en tant que Responsable Développement Commercial m'ont permis de gérer à la fois des grands comptes internationaux et des PME. Mes divers postes ont tous été dans la sphère internationale et m'ont donné l'occasion d'organiser de nombreuses visites clientèles et tournées de prospection à l'international. L'organisation de ces déplacements ainsi que la participation a la gestion de salons internationaux m'a toujours plu.



Aller à la rencontre des gens, comprendre leurs besoins et leur apporter la meilleur solutionnent un élément primordial pour mon épanouissement professionnel



Mes compétences :

international

import

export

commercial