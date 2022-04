Clement PEREZ

Actuellement en formation en alternance a ISTELI PARIS pour la formation Responsable Production Transport Logistique (Bac+3), en poste à DHL Global Forwarding.



J'ai pour but sur le long terme de crée une entreprise de consulting dans le développement transport et logistique + développement durable pour les entreprises petites, moyennes et grande.





Mes compétences :

Incoterm

Caces 1

Transport International

Outils Windows

Formation Sûreté & Sécurité 11.2.3.9

Transport Routier

Formation IMDG

IATA INTRODUCTORY

Sûreté 11-2-5

Import

Export Pharmaceutique

Microsoft PowerPoint