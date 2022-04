Clément PEYRUCHAUD

Depuis maintenant 10 ans, j’occupe un poste d'Acheteur / Chef de Produits dans l'univers de la distribution spécialisée.



J'ai donc eu la responsabilité de grands comptes nationaux avec pour missions principales la définition des assortiments, et, en parallèle, la responsabilité du suivi de mes achats, stocks et marges.

J'avais également la responsabilité des opérations Marketing (négociation, planification et réalisation).



J’ai acquis une compétence complémentaire dans le domaine du e-commerce en participant à la création et aux lancements de nouveaux univers pour les sites Pixmania.com et lelutinrouge.com.



Mes compétences :

Achat

acheteur

Chef de produit

COMMERCE

E commerce

Internet

Jouets

VAD

E-commerce

Achats