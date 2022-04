Clément PHILIPPE

Juriste junior diplômé de l'IAE de Toulouse, titulaire d'un double master en droit des affaires et en management des organisations, je suis à la recherche d'une expérience professionnelle en tant que juriste d'affaires généraliste.



Spécialiste du droit des affaires, je dispose d'un profil pluridisciplinaire avec des compétences juridiques tranverses en droit des obligations, en technique contractuelle (rédaction, audit, suivi & validation de contrats commerciaux), en maitrise des risques juridiques, en analyse financière, en management des organisations, en gestion fiscale et en propriété intellectuelle.



J'ai un intérêt prononcé pour la polyvalence et la rigueur de la fonction de juriste corporate, notamment pour les missions d'accompagnement juridique, de conseil, d'audit légal & contractuel et de gestion des risques contentieux.



Mon dynamisme, ma rigueur et mes qualités linguistiques sont mes principaux atouts. Faculté d'adaptation, sens des responsabilités et esprit d'équipe sont les qualités principales que je souhaite mettre à disposition de votre entreprise, combinées à mon enthousiasme.



Je suis à l'écoute de toutes opportunités professionnelles (CDI, CDD, stage). Je vous invite également à consulter mon profil et je reste disponible pour échanger avec vous.



adresse email : clement.philippe.lb@gmail.com



Mes compétences :

Rigueur

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Proactivité

Sens des responsabilités