Marilyn MAUDET

Des stages, enseignements et publications : en particulier dans le domaine du droit du travail (interne et européen) :



Stages :

 2013 : Stage au cabinet d'avocats "Cornet, Vincent, Segurel" (Droit social - Nantes - 6 mois)

 2012 : Stage au cabinet d'avocats "Cirier" (Droit privé - Les Sables d'Olonne - 3 semaines)

 2012 : Stage au cabinet d'avocats "Bodin et associés" (Droit du travail - Nantes - 3 semaines)

 2005 : Stage au cabinet d’avocats « Cornet, Vincent, Ségurel » (Droit du travail - Nantes)

 2005 : Stage à la Cour Européenne des Droits de l’Homme

 2004 : Stage au cabinet d'avocats « Lienhard et Petitot » (Droit du travail - Strasbourg)

 2003 : Stage au Parlement de Finlande

 2002 : Stage au Conseil de l'Europe

 2001 : Stage au laboratoire du Parc (Cholet)



Enseignements

TD :



 2007 à 2011 : Chargée de travaux dirigés en droit des personnes et droit de la famille

 2007 - 2008 : Chargée de travaux dirigés en droit social (ICES)

 2006 - 2007 : Chargée de travaux dirigés en droit social et droit civil des biens (ICES)



Cours :



 Depuis 2010 : Chargée d’enseignement (cours de droit des contrats - L2) à l'Institut Catholique d’Etudes Supérieures (I.C.E.S.)

 Depuis 2010 : Chargée d’enseignement (cours de droit européen du travail - L3) à la faculté de la Courtaisière à la Roche sur Yon.





Publications :



 2012, Thèse : La mobilité géographique du travailleur salarié au sein de l’Union européenne, Tome 57, coll. Bibliothèque de droit social, éd. LGDJ.

 2012 : Annales de Droit de l’ICES, Sujets d’examens Licence 1 – 2006/2011, coll. Vademecum, éd. Presses universitaires de l’ICES.

 2011 : Annales de l’ICES, Soutenance de thèse, éd. Presses universitaires de l’ICES, n°1, mai 2011, pp. 143 – 148.



Mes compétences :

Droit

Droit communautaire

Droit des contrats

Droit du travail