Francois THOMAS

Ouvert à toutes propositions pour évoluer professionnellement et m'épanouir dans la spécialité,



Actuellement mes principales missions dans un cabinet ayant la qualité d'administrateur de biens,sont



Différentes expertises immobilières :1) appartement / 2) maison/3) immeubles de rapports /4) locaux commerciaux / 5) Propriétés forestières & agricoles

- établir des expertises conformes aux méthodes reconnues par la charte de l'expertise en évaluation immobilière de manière autonome. (CEEI).

-constituer des dossiers d'expertises (marché, urbanisme, titres...)

-garantir la clarté et synthèse de l’étude remise aux clients

- renforcer ces connaissances techniques en bâtiment.



- Profiter des atouts majeurs de notre entité, présents sur l’ensemble de l’activité du produit (syndic, gestion, location,….).

- Maîtriser les aspects de la fiscalité du particulier (solides connaissances en défiscalisation immobilière).

-prospecter et utiliser le portefeuille en qualité d’administrateur de biens (syndic /gestion locative)

-évaluer les produits et obtenir les mandats,

-conseiller et commercialiser,

-Rédiger compromis de vente en qualité de juriste de droit privé et droit des affaires.



Mes compétences :

Conseil

Copropriété

Défiscalisation

Droit

Droit immobilier

Expertise immobilière

fiscalité

fiscalité immobilière

Immobilier

Synthèse rédactionnelle

Gestion immobilière

Autonomie

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Négociation immobilière

Stratégie commerciale

Droit des contrats

Respect des délais

Dynamisme

Conscience professionnelle

Assiduité