Après huit ans d'activité journalistique dans un hebdomadaire régional d'informations générales et religieuses (Le Courrier français), j'ai désiré valider mon expérience, changer éventuellement de voie et enrichir mon CV, en reprenant des études à Sciences-Po Bordeaux (diplômé mention assez bien, fin 2009). Depuis, j'ai profité de multiples expériences professionnelles qui ont enrichi mon cursus (BforBank, Château Saint-Esprit, Lycée La Sauque, Hôpital privé Saint-Martin, Journal des Sables, hebdomadaire La Haute-Saintonge). Mon parcours s'oriente désormais vers le monde de l'éducation où mon profil peut servir les intérêts d'une communauté éducative. Après avoir été responsable des services généraux à l'ICES (Institut catholique d'Études supérieures), à La Roche/Yon (Vendée) en 2012/13, j'ai été responsable de la communication et des relations publiques de l'ICES pendant trois ans. Désormais, mon poste évolue et je suis chargé de suivre la vie étudiante et notamment les associations étudiantes de l'ICES, de prospecter les lycée en France et y faire connaître l'ICES (conférences d'orientation, forum, salons étudiants). J'ai repris aussi la gestion du réseau des anciens élèves de l'ICES, Alumn'ICES.



