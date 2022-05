Pierre-Gabriel GAUTRET

Parce que les vieux modèles de relations entreprises/clients sont révolus,

Parce que nous sommes tous saturés par des centaines de messages publicitaires incitatifs et intrusifs, mon travail est de DONNER PLUS DE SENS À VOTRE COMMUNICATION.



Rendre les marques plus authentiques et plus vivantes... c'est leur donner une chance de CRÉER UN LIEN, UNE HISTOIRE AVEC LEURS CONSOMMATEURS.



Se démarquer, sortir des carcans, casser les codes...

ma mission est de faire émerger votre singularité, vous rendre unique.

Une seule règle : aucune règle !



Mes compétences :

• Réflexion stratégique : définir le bon message, le bon support pour la bonne cible... étude du comportement du consommateur, recommandations stratégiques, élaboration de plans d'actions...

• Conduite de projet : brieffer les équipes et assurer le suivi et la coordination des dossiers, de la réflexion à la mise en oeuvre.

• Relation client : réponse aux appels d'offres et consultations, présentation client, conseil et accompagnement, fidélisation, gestion de la facturation et de la rentabilité des dossiers...



Mes compétences :

Indesign CS5

Photoshop CS5

Dreamweaver CS5

Open Office & Microsoft Office

Planning stratégique

Web analytics

Médias sociaux

Community management

SEO

Brand strategy

Conseil