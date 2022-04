Clément PICOL

Bonjour,

Je m'appelle PICOL Clément après avoir fait un Bac S spécialité physique-chimie j'ai effectué un DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle à Lieusaint.

Aujourd'hui je suis à l'ICAM, une école d’ingénieur généraliste situé sur le site de Paris Sénart. Je suis en apprentissage dans l'entreprise Sogetrel qui exerce dans la vidéoprotection et la sureté IP. Je m'occupe de développer les méthodes et les outils de cette entreprise et en parallèle j'aide à la gestion de projet.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Motivé et dynamique

Curieux et Autonome

qualité relationnelle