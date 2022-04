Clément PIERREL

Depuis 1983, la SAS PROTECMO propose à l’industrie et au bâtiment des solutions de réparation et de maintenance via la gamme complète des Polymères Belzona. Distributeur exclusif à votre service sur tout le sud de la France, Protecmo répare, protège et augmente la longévité des équipements soumis à érosion, corrosion, abrasion sévère et attaque chimique. C’est aussi l’étanchéité technique sur tous supports, la sécurisation des sols glissants et le calage antivibratoire.

Protecmo est certifiée MASE depuis 2012.