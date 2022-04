Clement PIERROT

Je suis diplômé de SKEMA Business School (AACSB accréditation - TOP 10 Ecole de Commerce en France) en Commerce International suite à des échanges aux USA et en Chine lors des mes 3 années d'école.

Fort d'expériences professionnelles dans le secteur de la grande distribution, tant chez le fournisseur de marque nationale (chez Henkel - département commercial - produits d'entretien et détergents) que chez le distributeur (Cdiscount - département achat - biens techniques et puériculture), je suis actuellement en poste mais ouvert à toutes propositions.









Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Excel

Ecoute

Adaptabilité

Relationnel

Esprit analytique

Relations clients

Gestion commerciale

Internet

Microsoft PowerPoint

Marketing opérationnel

Action commerciale