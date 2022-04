Clément PINAULT

Je suis un homme qui aime les challenges, repousser mes limites pour accroitre mon efficacité commerciale est mon maitre mot. Je suis quelqu'un qui s'implique dans son entreprise.

Passionné, je me sers de toutes mes expériences et formations pour exceller sur mon poste et dans mon métier plus particulièrement. Je possède un fort esprit d'équipe, tout en sachant travailler en autonomie, rigoureux dans mon travail , je fais preuve d'adaptabilité et d'un sens aigu du service tout en étant responsable.



Ma formation de base en menuiserie me colle toujours à la peau, c'est pour cela que de travailler dans l'environnement commercial du bois me paraissait logique, même si je suis toujours prêt à découvrir de nouveaux projets et à me lancer de nouveaux défis.



L'agencement m'a toujours attiré, mettre en œuvre des matériaux pour créer une ambiance qui est propre à chaque personne est un défi qui mérite d’être relevé et c'est un moyen de pouvoir faire ressortir mon coté créatif.



Mes compétences :

Recherche et veille de nouveaux produits

Suivi et réalisation de chantier

Respect des normes de sécurité

Gestion commerciale

Relations commerciales

Prospection de clients

Service client

Négociation commerciale

Communication commerciale

Vente

Commercialisation des produits techniques

Suivi clientèle

Achats

Gestion fournisseurs

Utilisation pro logiciel/informatique

Élaborations de projets